Агиль Рустамзаде допускает рост угрозы возобновления боев между Азербайджаном и Арменией

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Как сообщалось ранее, некоторые политики и общественные деятели Франции подписали президенту Макрону открытое письмо с призывом отправить миротворческий контингент в Армению.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в соцсети «Фейсбук» задумался о возможных последствиях этого опрометчивого шага.

«Напросился вопрос, а зачем? Странное, по крайней мере, предложение. После почти 30-летней вражды Азербайджан и Армения идут по сложному пути примирения. А к чему может привести ввод в Армению французских миротворцев? Замечу, Франция – государство с враждебной государственной политикой к Турции и Азербайджану. Если подобный безответственный шаг произойдет, то, с большой долей вероятности, мирному процессу будет нанесен тяжелый удар, и вырастет угроза эскалации и возобновления боевых действий», – написал он.