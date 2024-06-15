Французская компания Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере

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Крупная французская компания Orano рискует потерять право на разработку урана на руднике Имурарен, поскольку не договорилась с властями Нигера о продлении соглашения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Orano SA может лишиться права на добычу урана на одном из крупнейших месторождений в мире с 19 июня после того, как Нигер отверг план французской ядерной компании по разработке актива.

Предложенный план разработки месторождения Имурарен «не соответствует ожиданиям властей», говорится в письме министерства горнодобывающей промышленности Нигера, с которым ознакомилось агентство.

«Срок действия второго и окончательного уведомления истекает 19 июня, после чего разрешение на эксплуатацию компании будет отозвано», – говорится в письме.