Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине

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Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО в Украине, но и не станет препятствовать ее созданию другими странами альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что в ходе переговоров в Будапеште 12 июня Венгрия получила от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга гарантии того, что участие членов альянса в военных операциях за пределами его территории, в том числе в Украине, осуществляется только на добровольной основе. «Мы по-прежнему не поставляем оружие в Украину, если будут какие-либо действия за пределами территории НАТО, то мы не будем в них участвовать», – сказал глава правительства.

В то же время он отметил, что руководство НАТО не хочет, чтобы «Венгрия создала прецедент» и другие страны брали с нее пример. Поэтому переговоры в Будапеште были трудными, сообщил Орбан. «В конце концов мы пришли к согласию и получили все, что хотели, но взамен я согласился на то, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО и сделать это на следующем саммите альянса, который состоится в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться подальше от этого», – сказал премьер.