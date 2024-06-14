Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото) |
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана (обновлено) |
Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото) |
Шахраманян признал подчинение войск карабахских сепаратистов Еревану |
Главное Мир

Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине

Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине

Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО в Украине, но и не станет препятствовать ее созданию другими странами альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что в ходе переговоров в Будапеште 12 июня Венгрия получила от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга гарантии того, что участие членов альянса в военных операциях за пределами его территории, в том числе в Украине, осуществляется только на добровольной основе. «Мы по-прежнему не поставляем оружие в Украину, если будут какие-либо действия за пределами территории НАТО, то мы не будем в них участвовать», – сказал глава правительства.

В то же время он отметил, что руководство НАТО не хочет, чтобы «Венгрия создала прецедент» и другие страны брали с нее пример. Поэтому переговоры в Будапеште были трудными, сообщил Орбан. «В конце концов мы пришли к согласию и получили все, что хотели, но взамен я согласился на то, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО и сделать это на следующем саммите альянса, который состоится в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться подальше от этого», – сказал премьер.

Теги:
Из этой рубрики
Судан накроет катастрофический голод
Мир

Судан накроет катастрофический голод

2024/06/14, 11:27
Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов
Мир

Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов

2024/06/14, 11:20
Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине
Мир

Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине

2024/06/14, 10:55
Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом
Мир

Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом

2024/06/14, 10:10
Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?
Мир

Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?

2024/06/14, 09:18
Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая
Мир

Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая

2024/06/14, 09:01
Число жертв в Газе достигло 37232
Мир

Число жертв в Газе достигло 37232

2024/06/14, 00:40
Орландо Блум поражен стойкостью и несокрушимостью украинских детей (видео)
Мир

Орландо Блум поражен стойкостью и несокрушимостью украинских детей (видео)

2024/06/14, 00:38
Армяне перевели карабахского сепаратиста под домашний арест
Мир

Армяне перевели карабахского сепаратиста под домашний арест

2024/06/14, 00:02