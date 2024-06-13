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Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото)

Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото)

Во время зимнего наступления России, когда Сенат США задерживал и откладывал помощь, Словения отправила в Украину 26 боевых бронированных машин (ББМ), три БМП и партию беспилотников. Об этом пишет словенское издание 24ur.

Отмечается, что ВСУ было отправлено 20 бронетранспортеров с пулеметами калибра 12,7 мм, шесть БТР и еще три БМП, в дополнение к уже поставленным 35, и новую партию беспилотников.

Учитывая ее размеры, Словения предоставила Украине огромный объем военной, гуманитарной и финансовой помощи. Помимо тяжелого вооружения, она также поставляла автоматические винтовки, боеприпасы и каски. Недавно Словения присоединилась к инициативе Чехии о совместных закупках 155 мм боеприпасов за пределами Евросоюза для Украины, на что правительство страны выделило один миллион евро.

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