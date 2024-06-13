Politico: ЕС заинтересован в обеспечении азербайджанским топливом российского газопровода в Украине

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ЕС хочет, чтобы Азербайджан обеспечил топливом российский газопровод в Украине. Об этом пишет издание Politico.

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С тех пор как Россия начала войну в Украине, ЕС укрепляет свои энергетические связи с Азербайджаном. Чиновники ЕС обратились к Азербайджану с планом транспортировки азербайджанского газа в Европу через Украину. Это предложение является способом сохранить поток природного газа в Европу, отрезав его от России, когда срок действия транзитного соглашения между Киевом и Москвой истечет в конце года.

Евросоюз ранее заявлял, что готов допустить истечение срока действия сделки, поскольку уверен, что достаточное количество энергоносителей поступает из других стран.

«Европейский союз и транзитные страны, с которыми мы ведем переговоры, обратились к Азербайджану по этому вопросу», – подчеркнул старший советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью Politico.

«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс», – добавил он. «Я бы воздержался от указания временных рамок, но, повторюсь, было… обращение, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности».

Азербайджанская схема объясняется растущим беспокойством в ряде стран ЕС, включая Словакию и Венгрию, которые давно полагаются на трубопровод для обеспечения энергией промышленности и отопления домов.

«Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда речь идет о прекращении транзита через Украину, из-за существующих инфраструктурных узких мест в европейской газовой системе», – сказал дипломат из одной из стран Центральной Европы.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Европейской комиссии по энергетической политике Тим Макфи сообщил Politico, что «Комиссия очень тесно сотрудничает с пострадавшими странами-членами, чтобы найти альтернативные поставки и маршруты».