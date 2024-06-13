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В Азербайджане все члены семей ветеранов и шехидов смогут встать в очередь на жилье

В Азербайджане все члены семей ветеранов и шехидов смогут встать в очередь на жилье

В настоящее время жильем обеспечены более 15 тысяч членов семей шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Об этом в ходе обсуждения поправки, предлагаемой к закону «Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов», сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает АПА.

Он отметил, что процесс практически подходит к концу: «Наверное, за 1,5 года все граждане этой категории будут обеспечены жильем. Практика показала, что в ряде случаев возникали вопросы, не предусмотренные законом. Это должно было регулироваться законодательством. Недавно к нам поступило обращение о том, чтобы в случае смерти ветерана Карабахской войны при исполнении служебных обязанностей членов его семьи автоматически исключали из очереди. Поэтому мы устранили этот пробел в законодательстве. Теперь в очередь на жилплощадь смогут встать и другие члены семьи, не имеющие статуса».

По словам депутата, отныне, согласно новой поправки, если обладающий правом на жилье член семьи шехида умирает, то в очередь на жилплощадь могут встать члены семьи, не имеющие статуса «семья шехида».

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