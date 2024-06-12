Кайсер Наваб поздравляет Азербайджан с поднятием флага в аэропорту Ходжалы

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Основатель и президент Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана (PAAA) Кайсер Наваб выражает искренние поздравления народу Азербайджана с знаменательным событием поднятия национального флага в аэропорту Ходжалы.

«Поднятие национального флага в аэропорту Ходжалы символизирует силу и устойчивость азербайджанского народа. Этот успех является свидетельством руководства и видения Его Превосходительства г-на Ильхама Алиева, Верховного лидера и президента Азербайджана. Под его руководством Азербайджан постоянно демонстрирует свое стремление к суверенитету, миру и развитию», – приводит его слова Minval.

По информации Министерства обороны Азербайджана, вывод российского миротворческого контингента, временно размещавшегося на территории Азербайджана после Отечественной войны, был завершен 12 июня.

«Поднятие национального флага в аэропорту Ходжалы – это не только победа для Азербайджана, но и символ надежды и единства для всех нас, кто верит в принципы национальной целостности и самоопределения. Мы солидарны с народом Азербайджана и отмечаем это историческое достижение», – заявил Кайсер Наваб.

В качестве президента Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб подтверждает крепкие связи между Пакистаном и Азербайджаном. PAAA продолжает поддерживать и развивать отношения между двумя странами, способствуя культурному обмену и взаимопониманию.

«Это событие является источником гордости для каждого азербайджанца и напоминанием о неугасимом духе, который движет нацией вперед. Ассоциация выпускников Пакистана и Азербайджана с нетерпением ожидает еще множество подобных побед и выражает наилучшие пожелания руководству и народу Азербайджана», – добавил он.