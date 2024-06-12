Украинцы сожгли колонну вражеской бронетехники (видео)

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ВСУ отбили штурм россиян под Красногоровкой Донецкой области, уничтожив всю участвовавшую в атаке военную технику РФ.

Об этом в X сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ, опубликовав видео боевой работы.

«Попытка штурма под Красногоровкой закончилась для россиян полным разгромом. Всю вражескую технику сожгли силы обороны», – сказано в сообщении.

В страткоме отметили, что в отражении штурма, снятого на видео, участвовали 59-я, 53-я и 79-я отдельные механизированные бригады ВСУ при поддержке других подразделений.