Тер-Маргарян ответил Захаровой: Россия не сможет победить Украину

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В ходе своих встреч я убедился, что Россия не сможет победить Украину. Все в Украине считают эту войну борьбой за независимость и суверенитет.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ереванского административного района Нор Норк Тигран Тер-Маргарян, отвечая официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

«Несколько уточнений специально для госпожи Захаровой.

Будучи главой административного района Нор-Норк в Еревана и членом политсовета партии «Республика», я ездил в Украину и встречался как с органами местного самоуправления, так и с армянской общиной. Я также был в Буче, чтобы доставить гуманитарную помощь. Готов съездить еще раз, если понадобится.

В ходе своих встреч я убедился, что Россия не сможет победить Украину. Все в Украине считают эту войну борьбой за независимость и суверенитет.

Странно, что представитель МИД России сначала путает Национальное Собрание РА с административным округом Еревана, а затем пытается вмешаться в деятельность партии. Партия «Республика» всегда защищала демократические ценности как в стране, так и за рубежом», – отметил Тер-Маргарян.

Ранее Мария Захарова заявила, что МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи.