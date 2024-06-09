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Россия уличила Армению в недружественном шаге и направила ноту протеста

Россия уличила Армению в недружественном шаге и направила ноту протеста

МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва расценивает как недружественный шаг визит представителей Армении в этот украинский город, а также недопустимые высказывания в адрес России и предоставление Киеву гуманитарной помощи.

«Расцениваем посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении», — заявила Захарова, слова которой приводит NEWS.ru.

Она напомнила, что Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, поэтому его реакция вполне объяснима. Захарова также назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.

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