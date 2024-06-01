Свадьба, прерванная 32 года назад в Ходжалы, состоялась вновь (фото) |
В Ереване начались столкновения |
Кремль отреагировал на «историческое решение» Байдена об ударах по России |
Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием |
Армения отказалась от помощи России и официально обратилась в ЕС |
Байден принял «историческое решение»: удары по России будут нанесены в течение нескольких часов или дней |
Беспилотники ВСУ атаковали «Порт Кавказ» и Татарстан |
Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Главное Общество

Задержаны наркокурьеры, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков (видео)

Задержаны наркокурьеры, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков (видео)

В ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД, были задержаны два наркокурьера, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков.

Как сообщили в МВД, на территории Абшеронского района был задержан ранее судимый Ульви Мамедов (1994 г.р.). У него изъяли 32 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и электронные весы.

Мамедов отметил, что приобрел крупную партию наркотиков у гражданина Ирана, представившегося именем Гаджи. По его словам, наркотики отправили в Азербайджан контрабандным способом через Каспийское море.

Задержанный признался, что остальную часть наркотиков он спрятал на территории Абшеронского района.

Полиция также задержала Илькина Мусеибова (2001 г.р.), который забирал спрятанные Мамедовым наркотики. На месте задержания были найдены 28 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Теги:
Из этой рубрики
Азиз Санджар: Нахчыван врата Турции в тюркский мир
Общество

Азиз Санджар: Нахчыван врата Турции в тюркский мир

2024/06/01, 23:22
Делегация Французской Полинезии захотела изучить опыт Азербайджана по созданию независимых СМИ
Общество

Делегация Французской Полинезии захотела изучить опыт Азербайджана по созданию независимых СМИ

2024/06/01, 22:09
Бурак Озчивит встретился с детьми шехидов в Баку (фото)
Общество

Бурак Озчивит встретился с детьми шехидов в Баку (фото)

2024/06/01, 21:57
В парке Центра Гейдара Алиева прошел Детский фестиваль
Общество

В парке Центра Гейдара Алиева прошел Детский фестиваль

2024/06/01, 21:32
Свадьба, прерванная 32 года назад в Ходжалы, состоялась вновь (фото)
Общество

Свадьба, прерванная 32 года назад в Ходжалы, состоялась вновь (фото)

2024/06/01, 21:22
МЭПР предупреждает население в связи с сильным ветром
Общество

МЭПР предупреждает население в связи с сильным ветром

2024/06/01, 21:14
Задержаны наркокурьеры, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков (видео)
Общество

Задержаны наркокурьеры, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков (видео)

2024/06/01, 21:05
В Газахе мужчина повесился за день до своей свадьбы
Общество

В Газахе мужчина повесился за день до своей свадьбы

2024/06/01, 20:31
Обращение к водителям от Государственной дорожной полиции
Общество

Обращение к водителям от Государственной дорожной полиции

2024/06/01, 20:00