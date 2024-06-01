В Лачине заложен фундамент малой гидроэлектростанции «Малыбей»

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Состоялась церемония закладки фундамента малой гидроэлектростанции «Малыбей» в рамках проекта эксплуатации 5 малых гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики Анар Ахундов, специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, исполнительный директор ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансуров, председатель Правления группы компаний Demirören Yatırım Holding A.Ş. Йылдырым Демирорен, руководитель ООО Arges Enerji Team Мехмет Фехми Озата и представители профильных структур Министерства экономики.

Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева обеспечивается успешное преобразование освобожденных от оккупации территорий в зоны альтернативной и зеленой энергии. В целях улучшения инфраструктурного обеспечения региона формируется система электроснабжения, отвечающая современным требованиям. Гидроэлектростанции играют важную роль в поставках экологически чистой энергии. Высокий гидропотенциал рек на наших освобожденных территориях повышает эффективность проектов в этой сфере. Сотрудничество с частными инвесторами в этом направлении представляет важное значение.

Было подчеркнуто, что проект эксплуатации малых гидроэлектростанций в Кяльбаджаре и Лачине является еще одним показателем азербайджано-турецкого братства. Это первый частный гидроэнергетический проект на наших освобожденных территориях. Ввод в эксплуатацию станции «Малыбей», заложенной на первом этапе проекта, даст возможность снабжать электроэнергией около 7 тысяч домов в год.

На основании Соглашения о совместном участии, подписанного между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и группой компаний Demirören Yatırım Holding A.Ş. Турции и ООО Arges Enerji Team в декабре прошлого года, на реках Хакари и Тертер будут введены в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций. Общая стоимость проекта составляет 25 млн манатов. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 5 станций общей мощностью 13,8 МВт. Срок эксплуатации станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

В рамках проекта планируется строительство малых гидроэлектростанций – «Малыбей» мощностью 5,1 МВт, фундамент которого был заложен сегодня на первом этапе на реке Забух, проходящей по территории Лачинского района, на втором этапе – «Галача 2» мощностью 3,4 МВт, «Минкенд» мощностью 1,8 МВт, «Галача 1» мощностью 1,1 МВт, на третьем этапе – «Тертер 1» мощностью 2,4 МВт на реке Тертер, проходящей по территории Кяльбаджарского района.