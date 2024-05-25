Экологи исследовали нардаранский пляж «Дачник» (фото)

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Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Каспийского управления комплексного экологического мониторинга на месте было проведено расследование в связи с распространенными в социальных сетях изображениями загрязнения берега пляжа поселка Нардаран под названием «Дачник».

Об этом говорится в сообщении Государственной службы экологической безопасности.

Представитель службы Гафар Агаев сообщил, что в ходе расследования на берегу моря не наблюдалось сточных вод, но были обнаружены скопления мха и красных водорослей.

По словам представителя службы, изображения на фото создают впечатление загрязнения воды по причине скопления мох и красных водорослей в этом месте в результате отступления Каспийского моря.

Несмотря на то, что визуально сточные воды в этом районе не были обнаружены, специалисты взяли пробу воды для анализа. После того, как будет определен результат лабораторного анализа, будет предоставлена дополнительная информация.