Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга |
В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ |
Алиев: Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана |
Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал |
Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина |
Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе |
Ильхам Алиев посетил посольство Ирана. Фотографии |
В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахияном (видео) |
Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных |
Главное Мир

Грузия жестко отреагировала на публикацию Politico

Грузия жестко отреагировала на публикацию Politico

Правящая партия Грузии  «Грузинская мечта» ответила на сообщение Politico о том, что Вашингтон готов увеличить поддержку Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики, закона об иноагентах и вернутся на путь демократии.

«К сожалению, ряд американских политиков и чиновников совершают ошибку за ошибкой и до сих пор разговаривают с Грузией на языке шантажа… Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно проявлять уважение, а не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».

По мнению правящей партии Грузии, США сначала сами должны доказать что являются стратегическим партнером: предоставить без каких-либо условий безвиз, подписать соглашение о свободной торговле, прекратить поддерживать революционные настроения через НПО и использовать тему ЕС как инструмент шантажа.

До тех пор, пока это не произошло, Грузии необходим закон о прозрачности иностранного влияния «чтобы успокоить страну», говорится в заявлении.

«Наши партнеры могут качественно перестроить свои отношения максимум за год. Если они это поймут, отношения очень быстро наладятся, но если и дальше будут действовать с прежним подходом, то нанесут ущерб интересам Грузии и Америки», – сказано в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
МАГАТЭ поддержал ядерную программу Армении
Мир

МАГАТЭ поддержал ядерную программу Армении

2024/05/21, 15:56
Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга
Мир

Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга

2024/05/21, 15:52
Ущерб от протестов в Новой Каледонии может достигать €1 млрд
Мир

Ущерб от протестов в Новой Каледонии может достигать €1 млрд

2024/05/21, 15:38
В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ
Мир

В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ

2024/05/21, 15:26
Зеленский стал кричать на своих генералов
Мир

Зеленский стал кричать на своих генералов

2024/05/21, 15:22
Россиян с капиталом от $1 млн стало больше в полтора раза
Мир

Россиян с капиталом от $1 млн стало больше в полтора раза

2024/05/21, 14:50
Мишустин пришел в ярость из-за китайских деталей в российской машине
Мир

Мишустин пришел в ярость из-за китайских деталей в российской машине

2024/05/21, 14:48
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины
Мир

ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины

2024/05/21, 14:38
Макрон едет в Новую Каледонию
Мир

Макрон едет в Новую Каледонию

2024/05/21, 14:08