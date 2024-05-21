Грузия жестко отреагировала на публикацию Politico

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Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» ответила на сообщение Politico о том, что Вашингтон готов увеличить поддержку Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики, закона об иноагентах и вернутся на путь демократии.

«К сожалению, ряд американских политиков и чиновников совершают ошибку за ошибкой и до сих пор разговаривают с Грузией на языке шантажа… Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно проявлять уважение, а не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».

По мнению правящей партии Грузии, США сначала сами должны доказать что являются стратегическим партнером: предоставить без каких-либо условий безвиз, подписать соглашение о свободной торговле, прекратить поддерживать революционные настроения через НПО и использовать тему ЕС как инструмент шантажа.

До тех пор, пока это не произошло, Грузии необходим закон о прозрачности иностранного влияния «чтобы успокоить страну», говорится в заявлении.

«Наши партнеры могут качественно перестроить свои отношения максимум за год. Если они это поймут, отношения очень быстро наладятся, но если и дальше будут действовать с прежним подходом, то нанесут ущерб интересам Грузии и Америки», – сказано в сообщении.