Названа уловка США в отношении Грузии

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США предложат Грузии поддержку за смену антизападной риторики и отказ от «антидемократического курса». Об этом пишет Politico со ссылкой на законопроект республиканца Джо Уилсона, который внесут в конгресс на этой неделе.

Согласно проекту, Вашингтон начнёт с Тбилиси переговоры об экономической и военной помощи, в том числе об обеспечении возможностей безопасности для «защиты от российской агрессии».

Для вступления программы в силу США должны убедиться, что Грузия показала «значительный прогресс в укреплении демократии».

Этот же законопроект подразумевает введение санкций против грузинских политиков, причастных к принятию закона об иноагентах, отмечает издание.