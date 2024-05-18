Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ |
Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации |
Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений |
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Главное Мир

Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств

Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств

Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля, сообщает французская RFI со ссылкой на страницу МИД Мали в социальной сети «Х».

«В Ниамее был доработан проект документа о создании конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера. По итогам работы министры утвердили проект документа, составленного в Ниамее 16 мая 2024 года», – говорится в заявлении.

После утверждения главами МИД документ должны будут подписать лидеры трех стран.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) из-за санкций направленных против трех стран.

Теги:
Из этой рубрики
Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств
Мир

Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств

2024/05/18, 18:31
WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов
Мир

WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов

2024/05/18, 18:22
Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей
Мир

Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей

2024/05/18, 18:10
В ФРГ возросли случаи нападения на политиков
Мир

В ФРГ возросли случаи нападения на политиков

2024/05/18, 17:44
Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа
Мир

Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа

2024/05/18, 17:33
В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ
Мир

В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

2024/05/18, 17:21
Немцы определили кто запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом
Мир

Немцы определили кто запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом

2024/05/18, 16:53
На турецко-иранской границе перевернулся военный автомобиль
Мир

На турецко-иранской границе перевернулся военный автомобиль

2024/05/18, 16:40
Президентом Вьетнама может стать генерал армии
Мир

Президентом Вьетнама может стать генерал армии

2024/05/18, 16:38