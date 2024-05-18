Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств

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Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля, сообщает французская RFI со ссылкой на страницу МИД Мали в социальной сети «Х».

«В Ниамее был доработан проект документа о создании конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера. По итогам работы министры утвердили проект документа, составленного в Ниамее 16 мая 2024 года», – говорится в заявлении.

После утверждения главами МИД документ должны будут подписать лидеры трех стран.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) из-за санкций направленных против трех стран.