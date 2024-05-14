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В БИГ обеспокоены насилием французских властей против мирного населения Новой Каледонии

В БИГ обеспокоены насилием французских властей против мирного населения Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа распространила заявление относительно ареста французскими властями канаков и насилия против гражданских лиц в Новой Каледонии.

В заявлении говорится: «Бакинская инициативная группа выражает серьезную обеспокоенность последними арестами со стороны французских властей и введением комендантского часа в связи с событиями, произошедшими в Новой Каледонии. Насилие французских сил безопасности против народа канаки вызывает нашу глубокую обеспокоенность.

Запрет на общественные собрания и арест сторонников независимости не может считаться устойчивым решением данного вопроса. Сенату и Национальной ассамблее Франции следует прекратить незаконные конституционные изменения в Новой Каледонии. Предложенные изменения целенаправленно преследуют цель увеличения избирательного электората за счет неканаков. А это в свою очередь по праву привело к недовольству людей, а также к их протестам и демонстрациям.

К сожалению, после всеобщих протестов в столице Нумеа и на прилегающих территориях в связи с предложенными в Новой Каледонии конституционными изменениями французские силы безопасности были мобилизованы, введен комендантский час. В результате столкновений правоохранительные органы задержали 82 гражданских лица.

Предложенные последние изменения в Конституцию без учета мнения народа канаки, насилие против гражданских лиц, участвующих в мирных акциях протеста, и аресты сопровождались грубым нарушением многих законов, в том числе прав человека, свободы выражения, в частности, международных обязательств Франции.

События, произошедшие в столице Нумеа, а также на прилегающих территориях и представляющие угрозу жизни людей вызывают глубокую обеспокоенность Бакинской инициативной группы. Правоохранительные органы обязаны уважать фундаментальные права человека. Чрезмерное применение силы французской полицией против протестантов ставит под угрозу безопасность и достоинство всех граждан.

Мы солидарны с нашими канакскими друзьями и всегда находимся рядом с ними в их справедливой борьбе. Требуем от правительства Франции принять к сведению решение народа канаки. Бакинская инициативная группа выступает за мирный диалог, уважение прав человека и справедливое решение основных проблем. Право на самоопределение является основой для каждого народа, и мы поддерживаем тех, кто желает для своего народа лучшего и более достойного будущего».

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