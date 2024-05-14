Нигер заключил военные партнерства с Россией и Турцией из-за отсутствия помощи США

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Нигер заключил военные партнерства с Россией, Турцией и другими странами, поскольку помощь от США для борьбы с терроризмом отсутствовала.

Об этом заявил премьер-министр страны Али Ламин Зейн в интервью газете Washington Post.

«Американцы оставались на нашей земле, ничего не делая, в то время как террористы убивали людей и жгли города. Прийти на нашу землю, но позволить террористам напасть на нас – это не признак дружбы. Мы видели, что сделают США, чтобы защитить своих союзников, потому что мы видели Украину и Израиль», – сказал он, добавив, что власти Нигера «были сбиты с толку тем, что США заморозили военную поддержку, настаивая на сохранении войск в стране, не оправдывая их продолжающееся присутствие».

Он отметил, что Нигер не обратился бы за помощью к России и другим странам, если бы США ответили на его просьбу об увеличении поддержки.

По словам премьера, реакция Вашингтона на переворот в Нигере резко контрастировала с реакцией других стран, включая Россию, Турцию и ОАЭ, которые приветствовали новых лидеров Нигера. Особенно возмутило новые власти Нигера поведение помощника госсекретаря по делам африканских государств Молли Фи, которая призвала правительство страны «воздерживаться от взаимодействия с Ираном и Россией, если Нигер хотел продолжить свои отношения в области безопасности с США». По словам Зейна, Вашингтон даже угрожал санкциями, если Нигер заключит сделку по продаже урана Ирану.

Премьер добавил, что его попытки встретиться с официальными лицами в Вашингтоне в течение нескольких месяцев отвергались, а новое соглашение, регулирующее присутствие американских войск в Нигере, которое разработал вице-президент Салифу Моди, было отклонено американцами. При этом, по его словам, власти Нигера рассчитывают на помощь от США, в том числе экономическую. «Ни один нигерец не считает Соединенные Штаты врагом. Если бы пришли американские инвесторы, мы бы дали им то, что они хотят. У нас есть уран. У нас есть нефть. У нас есть литий. Приходите, инвестируйте. Это все, что мы хотим», – добавил премьер.