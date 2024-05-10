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СМИ: Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер

СМИ: Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер

Министерство обороны США приняло решение вывести в полном составе американских военнослужащих – 1 тыс. человек – из Нигера в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В апреле США объявили, что начнут обсуждать планы «упорядоченного и ответственного вывода войск» после того, как власти Нигера заявили, что аннулируют соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. Американские чиновники продолжили вести консультации с африканской страной по поводу условий вывода, обсуждали возможность того, что часть американских войск могут остаться на территории государства.

По словам источника Politico, военнослужащие будут направлены в другие страны региона, откуда они смогут продолжать проводить операции. Сокращение численности войск, которое еще может быть отменено до полного завершения, не включает в себя охрану, обеспечивающую безопасность посольства США. Американская делегация находится в Нигере и ведет переговоры с властями о выводе войск.

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