Байрамов проинформировал израильского дипломата о ситуации в регионе (фото)

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Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и директора по вопросам политики МИД Израиля Ализы Бин Нун. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений, в том числе сотрудничество в сферах экономики, безопасности, высоких технологий и пр.

Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим широкую озабоченность.

В рамках визита израильской делегации в страну состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля. Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД Фариз Рзаев, а израильскую – Ализа Бин Нун.