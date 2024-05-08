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Эрдоган надеется на скорейшее подписание мира между Баку и Ереваном

Эрдоган надеется на скорейшее подписание мира между Баку и Ереваном

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности, заявил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, принимая в Анкаре премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Эрдоган заявил, что прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, он ожидает положительных результатов от встречи глав МИД, которая состоится в Алматы 10 мая, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион – достичь стабильности, к которой он так стремится», – говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган заявил также, что «Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, чтобы не допустить одностороннего и предвзятого вмешательства извне и превращения региона в зону геополитических разногласий».

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