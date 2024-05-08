Асадов передал Эрдогану приглашение Алиева на COP29 (обновлено)

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18:35 В рамках официального визита в Турцию 8 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

А.Асадов передал главе турецкого государства приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр вручил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо-приглашение президента Ильхама Алиева относительно участия в COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, а также обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.

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18:00 Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет представлено официальное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева с приглашением принять участие в COP29.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время своего выступления на пресс-конференции после заседания Совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии, сообщает «Тренд».

Премьер-министр отметил, что сегодня азербайджанская делегация будет принята президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.