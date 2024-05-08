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Стала известна причина массового отравления в Загатальском районе

Стала известна причина массового отравления в Загатальском районе

На основании показаний потерпевших была проведена проверка на предприятии общественного питания Şef Dönər в Загатале.

Согласно информации Агентства продовольственной безопасности, в результате расследования было установлено, что причиной отравления явились серьезные нарушения санитарно-гигиенических норм при изготовлении донера.

В ходе мониторингов, проведенных агентством на указанном объекте в 2023 году, в связи с обнаружением кишечной палочки в курином донере владельцу заведения были даны обязательные к исполнению указания по устранению выявленных недостатков и наложен штраф.

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