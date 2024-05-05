ВСУ уничтожили еще 27 единиц вражеской бронетехники

Суточные потери России в войне против Украины уже превысили 474 тысячи солдат. ВСУ за сутки уничтожили 860 россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери России по состоянию на 5 мая 2024 года составляют:
личного состава – около 474 260 (+860) человек,
танков – 7375 (+9) ед,
боевых бронированных машин – 14179 (+18) ед,
артиллерийских систем – 12212 (+21) ед,
РСЗО – 1057 (+1) ед,
средства ПВО – 790 (+2) ед,
самолетов – 349 (+1) ед,
вертолетов – 325 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25),
крылатые ракеты – 2147 (+1),
корабли /катера – 26 ед,
подлодки – 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37) ед,
специальная техника – 2002 (+4).