У Байдена допустили новое контрнаступление Украины |
Грузинский депутат обвинил Запад в двойных стандартах |
В Азербайджане прошли пасхальные службы (фото, видео) |
Президент Грузии просит лидеров стран ЕС приехать в Тбилиси |
XVI Исламский Саммит ОИС пройдет в Баку |
Байрамов: Азербайджан выступает за решение вопроса Палестины на основе принципа «двух государств» |
Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране |
В Армении закрыли уголовное дело в связи с продвижением ВС Азербайджана у села Дыг |
Россия пригрозила западным странам «ударом возмездия» |
Главное Армия

ВСУ уничтожили еще 27 единиц вражеской бронетехники

ВСУ уничтожили еще 27 единиц вражеской бронетехники

Суточные потери России в войне против Украины уже превысили 474 тысячи солдат. ВСУ за сутки уничтожили 860 россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери России по состоянию на 5 мая 2024 года составляют:

личного состава – около 474 260 (+860) человек,
танков – 7375 (+9) ед,
боевых бронированных машин – 14179 (+18) ед,
артиллерийских систем – 12212 (+21) ед,
РСЗО – 1057 (+1) ед,
средства ПВО – 790 (+2) ед,
самолетов – 349 (+1) ед,
вертолетов – 325 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25),
крылатые ракеты – 2147 (+1),
корабли /катера – 26 ед,
подлодки – 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37) ед,
специальная техника – 2002 (+4).

Теги:
Из этой рубрики
ВВС Израиля уничтожили одного из главарей «Исламского джихада»
Армия

ВВС Израиля уничтожили одного из главарей «Исламского джихада»

2024/05/05, 11:53
ВСУ уничтожили еще 27 единиц вражеской бронетехники
Армия

ВСУ уничтожили еще 27 единиц вражеской бронетехники

2024/05/05, 09:42
В Украине рассказали, в каком случае воспользуются предложением Макрона
Армия

В Украине рассказали, в каком случае воспользуются предложением Макрона

2024/05/05, 00:05
Шойгу утверждает, что потери ВСУ в этом году превысили 111 тысяч человек
Армия

Шойгу утверждает, что потери ВСУ в этом году превысили 111 тысяч человек

2024/05/03, 14:28
Азербайджанские военнослужащие проводят учения EFES-2024 (фото)
Армия

Азербайджанские военнослужащие проводят учения EFES-2024 (фото)

2024/05/03, 12:25
На границе с Арменией сдана в эксплуатацию погранзастава «Халафли» (видео)
Армия

На границе с Арменией сдана в эксплуатацию погранзастава «Халафли» (видео)

2024/05/03, 10:38
Фицо вновь исключил отправку войск Словакии в Украину
Армия

Фицо вновь исключил отправку войск Словакии в Украину

2024/05/03, 00:24
Кэмерон не против ударов Киева по территории России британским оружием
Армия

Кэмерон не против ударов Киева по территории России британским оружием

2024/05/02, 21:15
Гюлер исключил передачу С-400 Украине
Армия

Гюлер исключил передачу С-400 Украине

2024/05/02, 20:47