ВСУ уничтожили еще 27 единиц вражеской бронетехники

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Суточные потери России в войне против Украины уже превысили 474 тысячи солдат. ВСУ за сутки уничтожили 860 россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери России по состоянию на 5 мая 2024 года составляют:

личного состава – около 474 260 (+860) человек,

танков – 7375 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 14179 (+18) ед,

артиллерийских систем – 12212 (+21) ед,

РСЗО – 1057 (+1) ед,

средства ПВО – 790 (+2) ед,

самолетов – 349 (+1) ед,

вертолетов – 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25),

крылатые ракеты – 2147 (+1),

корабли /катера – 26 ед,

подлодки – 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37) ед,

специальная техника – 2002 (+4).