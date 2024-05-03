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Религиозные лидеры посетили Ханкенди, Ходжалы и Агдам (фото)

Религиозные лидеры посетили Ханкенди, Ходжалы и Агдам (фото)

Религиозные лидеры, совершившие поездку на освобожденные от оккупации территории в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, побывали в Ханкенди, Ходжалы и Агдаме. Об этом сообщает «Азертадж».

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Сначала делегация прибыла в центр города Ханкенди. Спецпредставитель президента Азербайджанской Республики Эльчин Юсубов предоставил информацию о городе Ханкенди.

Отправившиеся затем в город Ходжалы гости были проинформированы о зверствах, совершенных здесь армянами, более чем 30-летней оккупации города, обеспечении суверенитета страны в результате локальных антитеррористических операций, осуществленных Азербайджанской армией в сентябре 2023 года, а также восстановительно-созидательных работах, проводимых в городе Ходжалы.

Было сообщено, что армянские вооруженные силы, совершив атаку на город в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, совершили геноцид против мирного азербайджанского населения.

Сегодня город Ходжалы восстанавливается. Как все освобожденные от оккупации территории Азербайджана, и Ходжалы напоминает большую строительную площадку. Проводится широкая работа по восстановлению и созиданию для того, чтобы жители Ходжалы, изгнанные когда-то из родных краев, поскорее вернулись в родной город.

Затем религиозные лидеры прибыли в село Хыдырлы Агдамского района.

Заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев проинформировал о работе по восстановлению и созиданию, проводимой в Агдаме после освобождения от оккупации.

Было сообщено, что как на других освобожденных от оккупации территориях, и в Агдамском районе созидательные работы получили широкий размах.

Наряду с городом Агдам, строительство проводится и в селах Кенгерли, Сарыджалы и Хыдырлы района. На первом этапе в селе Хыдырлы возводятся 719 индивидуальных домов, 263 из которых двухкомнатные, 332 – трехкомнатные, 121 – четырехкомнатные, 3 – пятикомнатные.

Было отмечено, что 25 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в церемонии совместной закладки фундамента полной средней школы села Хыдырлы Агдамского района. Под строительство полной средней школы села Хыдырлы выделена территория площадью 2,7 гектара. В здании, которое будет состоять из двух надземных и подземного этажей, планируется создать 22 кабинета. В школе также будут построены спортивный и актовый залы, 2 кабинета труда, библиотека, физическая, химическая и биологическая лаборатории, 2 кабинета информатики, кабинет начальной военной подготовки. На территории школы планируется создать спортивную площадку, киоск, установить скамейки, построить котельную. Строительные работы планируется завершить к концу 2024 года.

На Шехидляр хиябаны в городе Агдам делегация стала свидетелем армянского варварства. Было отмечено, что здесь похоронены отважные сыны Родины, ставшие шехидами в первой Карабахской войне, а также некоторые жители города, убитых во время Ходжалинского геноцида. Армянские вандалы, уничтожившие все в Агдаме, разрыли и разрушили также могилы на Шехидляр хиябаны.

Затем религиозные лидеры пришли в Джума-мечеть в городе Агдам. Сотрудник специального представительства президента Азербайджанской Республики проинформировал их об уничтожении армянами наших культурных, исторических, религиозных памятников и восстановительно-созидательной работе, осуществляемой Азербайджанским государством после освобождения Агдама от оккупации. Было подчеркнуто, что армяне учинили акты невиданного вандализма против культурно-исторического наследия Азербайджана в Агдаме, как и в других оккупированных районах. Памятники, очаги культуры, мечети, кладбища в районе разрушены и осквернены. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является Джума-мечеть в городе Агдам. Агдамская Джума-мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Гарабаги. Эта мечеть, входящая в список памятников государственного значения, относится к Карабахской архитектурной школе. В военных целях армяне не разрушили мечеть, они использовали ее минареты для координации. Минареты мечети разобраны изнутри, ее потолок снесен в нескольких местах, а дизайн и надписи намеренно приведены в непригодное, неузнаваемое состояние. Армянские вандалы содержали в Джума-мечети скот, демонстрируя тем самым ненависть к азербайджанцам, мусульманскому миру. После освобождения города Агдам от оккупации Джума-мечеть была восстановлена и обрела прежний облик.

Мусульманские религиозные деятели совершили в мечети намаз.

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