Турция свернула все торговые сделки с Израилем |
В шушинской мечети почтили память шехидов (фото) |
Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию |
Власти Грузии отказались от переговоров с США |
США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии |
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны» |
Россия применила хлорпикрин против Украины |
Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане |
В Азербайджане в календарь профилактических прививок добавлена новая вакцина |
Главное Общество

В шушинской мечети почтили память шехидов (фото)

В шушинской мечети почтили память шехидов (фото)

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу религиозные лидеры ознакомились с мечетью Юхары Говхар Ага в городе Шуша.

Мусульманские религиозные деятели совершили намаз в мечети, прочитали молитвы за упокой душ шехидов, сообщает «Азертадж».

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде проинформировал делегацию о вандализме армян, совершенном против культурных, исторических и религиозных памятников. Сообщалось, что в Шуше, как и на всех оккупированных территориях, памятники, в том числе мечети были разрушены, осквернены. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является мечеть Юхары Говхар Ага. После освобождения города Шуша от оккупации благодаря вниманию и заботе Азербайджанского государства в мечети были проведены работы по реконструкции и восстановлению.

Теги:
Из этой рубрики
В шушинской мечети почтили память шехидов (фото)
Общество

В шушинской мечети почтили память шехидов (фото)

2024/05/02, 19:18
Норвежцам показали Агдам (фото)
Общество

Норвежцам показали Агдам (фото)

2024/05/02, 18:35
Бакинский ломбард придумал схему для вымогательства денег?
Общество

Бакинский ломбард придумал схему для вымогательства денег?

2024/05/02, 16:45
ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти досрочно
Общество

ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти досрочно

2024/05/02, 16:28
В Азербайджане на одного депутата стало меньше
Общество

В Азербайджане на одного депутата стало меньше

2024/05/02, 16:15
Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны
Общество

Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной помощи участникам Второй мировой войны

2024/05/02, 16:05
Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Общество

Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

2024/05/02, 15:48
У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб
Общество

У станции метро «Короглу» создается мультимодальный транспортный хаб

2024/05/02, 15:38
Спецсоветник генсека ООН заявил на встрече с Алиевым о создании рабочей группы для поддержки Азербайджана в процессе COP29
Общество

Спецсоветник генсека ООН заявил на встрече с Алиевым о создании рабочей группы для поддержки Азербайджана в процессе COP29

2024/05/02, 15:10