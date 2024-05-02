В шушинской мечети почтили память шехидов (фото)

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В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу религиозные лидеры ознакомились с мечетью Юхары Говхар Ага в городе Шуша.

Мусульманские религиозные деятели совершили намаз в мечети, прочитали молитвы за упокой душ шехидов, сообщает «Азертадж».

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде проинформировал делегацию о вандализме армян, совершенном против культурных, исторических и религиозных памятников. Сообщалось, что в Шуше, как и на всех оккупированных территориях, памятники, в том числе мечети были разрушены, осквернены. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является мечеть Юхары Говхар Ага. После освобождения города Шуша от оккупации благодаря вниманию и заботе Азербайджанского государства в мечети были проведены работы по реконструкции и восстановлению.