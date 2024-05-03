Маск и Сноуден вступили в полемику (фото)

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В соцсети Х произошла дискуссия между американским предпринимателем Илоном Маском и бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом.

«Предлагаю закон — если кто-то срывает американский флаг и устанавливает на его месте другой флаг, этот человек получает бесплатный (но обязательный) билет в один конец в страну этого флага», – написал Илон Маск.

Эдвард Сноуден ответил ему следующим образом:

«Прежде всего, свобода выражения мнений американцев, которая включает в себя всевозможные топтания флагов и другие неприятные действия, защищена конституцией по очень веским причинам. Во-вторых, что делать, если флаг сорвут и заменят вот этим?»