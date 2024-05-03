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Фицо вновь исключил отправку войск Словакии в Украину

Фицо вновь исключил отправку войск Словакии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил об отсутствии у страны намерений отправлять своих военных на Украину.

Таки образом он отреагировал на очередное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину.

Как подчеркнул Фицо, Украина не является членом НАТО и Словакия вообще не имеет ничего общего с украинским конфликтом.

«Я ясно говорю всей Словакии, пусть нас просит кто угодно о чём угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — цитирует его The Epoch Times.

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