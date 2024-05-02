Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину

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Если бы российская армия прорвала линию фронта и если бы Киев у нас попросил о помощи, мы бы думали о введении сухопутных войск в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist.

«У меня есть четкая стратегическая задача: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится?», — заявил президент Франции.

Он также напомнил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, в частности недавно в Африку для борьбы с терроризмом.

Макрон отметил, что другие страны Запада не должны отбрасывать этот вариант «априори», поскольку летом 2022 они исключили отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, но сейчас все это поставляется Украине.