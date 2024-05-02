США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии |
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны» |
Россия применила хлорпикрин против Украины |
Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане |
В Азербайджане в календарь профилактических прививок добавлена новая вакцина |
В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном (видео) |
Украина пригласила Азербайджан присоединиться к формуле мира Зеленского, Баку дал согласие |
Против протестующих в Тбилиси применили газ, водометы и резиновые пули (обновлено, фото, видео) |
Парламент Грузии объявил красный уровень безопасности |
Главное Мир

Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину

Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину

Если бы российская армия прорвала линию фронта и если бы Киев у нас попросил о помощи, мы бы думали о введении сухопутных войск в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist.

«У меня есть четкая стратегическая задача: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится?», — заявил президент Франции.

Он также напомнил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, в частности недавно в Африку для борьбы с терроризмом.

Макрон отметил, что другие страны Запада не должны отбрасывать этот вариант «априори», поскольку летом 2022 они исключили отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, но сейчас все это поставляется Украине.

Теги:
Из этой рубрики
Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане (видео)
Мир

Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане (видео)

2024/05/02, 16:31
Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»
Мир

Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»

2024/05/02, 15:41
МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова
Мир

МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова

2024/05/02, 14:50
Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину
Мир

Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину

2024/05/02, 14:26
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны»
Мир

Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны»

2024/05/02, 13:40
Мастер-класс от Си: смог ли Блинкен запугать Китай
Мир

Мастер-класс от Си: смог ли Блинкен запугать Китай

2024/05/02, 13:36
Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН
Мир

Депутат: Турция первой из стран ОИС присоединится к иску против Израиля в суде ООН

2024/05/02, 13:29
Дугин отреагировал на протесты в Тбилиси
Мир

Дугин отреагировал на протесты в Тбилиси

2024/05/02, 13:15
В России стали вводить ограничения для мигрантов
Мир

В России стали вводить ограничения для мигрантов

2024/05/02, 12:36