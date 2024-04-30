Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном

61 Просмотров

Центральная Азия и Азербайджан образуют общее географическое, цивилизационное и культурное пространство.

Об этом говорится в заявлении генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль-Гейта.

Он отметил, что Лига арабских государств с момента своего создания привержена продвижению арабской интеграции и укреплению сотрудничества с различными региональными блоками.

По его словам, налаживание эффективного арабского сотрудничества с Центральной Азией и Азербайджаном является естественным процессом с учетом географической близости и общего исторического наследия.

«Для достижения этой цели, стремясь углубить политическое, экономическое и культурное сотрудничество между сторонами Лига подписала меморандумы о взаимопонимании с Азербайджаном в 2005 году, Казахстаном и Узбекистаном в 2007 году и Таджикистаном в 2014 году», – подытожил Ахмед Абуль-Гейт.