Армяне завершили разминирование приграничного с Азербайджаном села |
Турция следит за делимитацией границы между Азербайджаном и Арменией |
4 июня азербайджанские паломники отправятся в хадж |
Армения готова разблокировать транспортные коммуникации с Азербайджаном и Турцией |
Трамп назвал условие, при котором продолжит выделять деньги в поддержку Украины |
Баку ответил Парижу на обвинения в поддержке сепаратизма |
Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордера суда в Гааге на его арест |
Лаврову пришлось оправдываться перед Мухриддином |
Венгрия заблокировала проект по предоставлению Армении 10 млн евро из Фонда мира Евросоюза |
Главное Армия

ВМС Азербайджана на учениях в Восточном Средиземноморье

ВМС Азербайджана на учениях в Восточном Средиземноморье

Группа военнослужащих ВМС Азербайджана приняла участие в подводных поисково-спасательных учениях «Kurtaran-2024», проводившихся в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе учений поисково-спасательными судами были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ее состояния, передаче экипажу продуктов питания и медицинских принадлежностей посредством водолазов, спасению экипажа при помощи специального оборудования.

Также с высоким профессионализмом были выполнены действия по сбросу с самолетов необходимых принадлежностей экипажу потерпевшего крушение судна, находящемуся на поверхности воды и нуждающемуся в помощи, выполнению прыжков с парашютом в море в целях эвакуации экипажа.

В международных учениях «Kurtaran-2024» принимали участие 52 представителя из 17 стран.

Теги:
Из этой рубрики
25 лет со дня создания Сил специального назначения (видео)
Армия

25 лет со дня создания Сил специального назначения (видео)

2024/04/30, 19:21
ВМС Азербайджана на учениях в Восточном Средиземноморье
Армия

ВМС Азербайджана на учениях в Восточном Средиземноморье

2024/04/30, 18:57
В Минобороны отметили годовщину создания Сил специального назначения (фото, видео)
Армия

В Минобороны отметили годовщину создания Сил специального назначения (фото, видео)

2024/04/30, 18:50
В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих
Армия

В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих

2024/04/30, 16:37
Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество
Армия

Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество

2024/04/30, 12:06
В Армении стартовало серийное производство бронешлемов
Армия

В Армении стартовало серийное производство бронешлемов

2024/04/30, 10:01
В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой
Армия

В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой

2024/04/30, 09:26
Азербайджанскому спецназу исполнилось 25 лет
Армия

Азербайджанскому спецназу исполнилось 25 лет

2024/04/30, 00:09
Белый дом: Помощь в Украину идет
Армия

Белый дом: Помощь в Украину идет

2024/04/29, 23:36