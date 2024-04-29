Нетаньяху опасается ордера на свой арест Международным судом

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и израильские чиновники опасаются, что Международный уголовный суд выдаст ордер на их арест, пишет The New York Times. По их данным, документы уже готовятся судьями.

Издание предполагает, что представители МУС могут обвинить их в препятствовании доставке гумпомощи в Газу и чрезмерно жестком ответе на нападение ХАМАС.

Один из опрошенных журналистами чиновников заявил, что угроза получить такой ордер уже повлияла на принятие решений Израилем в последние недели.

Ранее главный прокурор МУС подтвердил, что его команда расследует инциденты во время войны в секторе Газа, но комментировать информацию о выдаче ордеров не стал.