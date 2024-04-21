Эль Мюрид: Законопроекты Палаты представителей носят жестко конфликтный характер

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Политический обозреватель Эль Мюрид высказался в своем тг-канале об утверждении Палатой представителей Конгресса США помощи Украине, Израилю и Тайваню.

«Законопроекты, прошедшие голосование в нижней палате американского парламента, безусловно, носят жестко конфликтный характер.

По Тайваню – с Китаем, по Украине – с Россией, по Израилю – с Ираном», – считает он.

«Поводом для резкой смены ранее удерживаемого курса на затягивание рассмотрения со стороны республиканцев, стали два события: абсолютно беспардонное и немотивированное открытие уголовного дела в отношении ряда конгрессменов после теракта в «Крокусе» с диким по своей абсурдности обвинением в финансировании терроризма, и второе – это удар Ирана по Израилю неделю назад. Будь этот удар символическим, реакцию он бы вряд ли вызвал, но первый после войны в Заливе массированный ракетный налет на территорию Израиля – это серьезный прецедент, который требует системного ответа.

В общем, и Кремль, и Тегеран, как обычно, показали себя тактиками, решающими текущую задачу ценой провала в стратегии», – сделал вывод Эдь Мюрид.

«Перед Кремлем теперь встает еще один вопрос, на который ответить сходу непросто: а Трамп еще «наш» или уже нет?

Сам по себе Трамп и его мнение может остаться таким же, как и ранее, но он вынужден учитывать настроения своих однопартийцев, которые после уголовного дела в России и лихого иранского налета заняли крайне враждебную, чем ранее, позицию по отношению к России и Ирану (а по касательной – и к Китаю, который воспринимается как закулисный кукловод обоих режимов). И Трамп вынужден поддерживать это резко изменившееся настроение. Деваться ему пока точно некуда», – подытожил эксперт.