Президент сессии ГА ООН приветствует усилия Азербайджана по ускорению перехода к «зеленой» энергии

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с президентом 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Об этом Фрэнсис написал в соцсети Х.

«Я высоко ценю вклад Азербайджана в достижение Целей устойчивого развития на Неделе устойчивого развития ООН и, в частности, в направлении укрепления энергетической безопасности Европы. Приветствую усилия Азербайджана по ускорению перехода к «зеленой» энергии и его приверженность ускорению энергетического перехода во время COP29», – написал Деннис Фрэнсис.