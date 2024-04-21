Президент сессии ГА ООН приветствует усилия Азербайджана по ускорению перехода к «зеленой» энергии

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с президентом 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.
Об этом Фрэнсис написал в соцсети Х.
«Я высоко ценю вклад Азербайджана в достижение Целей устойчивого развития на Неделе устойчивого развития ООН и, в частности, в направлении укрепления энергетической безопасности Европы. Приветствую усилия Азербайджана по ускорению перехода к «зеленой» энергии и его приверженность ускорению энергетического перехода во время COP29», – написал Деннис Фрэнсис.