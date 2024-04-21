Нетаньяху осудил возможные санкции США против ЦАХАЛ

Введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда.
Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», – сказал он.
Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ – это «моральная низость».
Нетаньяху обратил внимание, что возглавляемое им правительство будет всеми силами «противодействовать этим шагам».