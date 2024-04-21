Нетаньяху осудил возможные санкции США против ЦАХАЛ

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Введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», – сказал он.

Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ – это «моральная низость».

Нетаньяху обратил внимание, что возглавляемое им правительство будет всеми силами «противодействовать этим шагам».