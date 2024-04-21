Сотрудники МЧС обнаружили в Куре тело 6-летней девочки, утонувшей вместе с отцом |
Глава МИД Латвии приветствует соглашение между Баку и Ереваном |
Пентагон нарастит группировку военных советников в Украине |
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине |
Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара и требуют Пашиняна (обновлено, фото) |
Трамп выступил в поддержку Украины |
В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
Главное Мир

Нетаньяху осудил возможные санкции США против ЦАХАЛ

Нетаньяху осудил возможные санкции США против ЦАХАЛ

Введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», – сказал он.

Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ – это «моральная низость».

Нетаньяху обратил внимание, что возглавляемое им правительство будет всеми силами «противодействовать этим шагам».

Теги:
Из этой рубрики
Нетаньяху осудил возможные санкции США против ЦАХАЛ
Мир

Нетаньяху осудил возможные санкции США против ЦАХАЛ

2024/04/21, 11:02
Хания призвал мир сдержать вторжение Израиля в Рафах
Мир

Хания призвал мир сдержать вторжение Израиля в Рафах

2024/04/21, 09:33
Эрдоган допустил разрастание палестино-израильского конфликта на весь регион
Мир

Эрдоган допустил разрастание палестино-израильского конфликта на весь регион

2024/04/21, 09:09
США могут ввести санкции против батальона ЦАХАЛ
Мир

США могут ввести санкции против батальона ЦАХАЛ

2024/04/21, 08:03
Нетаньяху поблагодарил США
Мир

Нетаньяху поблагодарил США

2024/04/21, 00:36
Кулеба: «Плохой день для Путина»
Мир

Кулеба: «Плохой день для Путина»

2024/04/20, 23:57
На железнодорожных вокзалах в Германии запретил курение каннабиса
Мир

На железнодорожных вокзалах в Германии запретил курение каннабиса

2024/04/20, 23:40
Мужчина 613 дней проболел ковидом
Мир

Мужчина 613 дней проболел ковидом

2024/04/20, 23:25
Зеленский благодарит США
Мир

Зеленский благодарит США

2024/04/20, 22:51