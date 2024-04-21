США могут ввести санкции против батальона ЦАХАЛ

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Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в течение нескольких дней объявит о санкциях против батальона Армии обороны Израиля «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на оккупированном Западном Берегу. Об этом сообщили Axios три американских источника, знакомых с ситуацией.

Это будет первый случай, когда США введут санкции против израильской военной части. Санкции запретят батальону и его членам получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США, сообщили источники.

Ранее специальная комиссия госдепартамента США, которая расследовала предполагаемые нарушения прав человека, несколько месяцев назад рекомендовала Блинкену лишить несколько израильских военных и полицейских подразделений, действующих на Западном Берегу, права на получение американской помощи.