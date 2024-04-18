Сенатор Новой Каледонии: Верим в отказ Франции от своей политики благодаря меморандуму с Азербайджаном

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Верим, что подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Новой Каледонией способствует тому, что Франция откажется от своей политики и предпримет шаги в нашу пользу.

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Об этом сказал член Сената Новой Каледонии Морис Вимиан.

«Между Францией и Новой Каледонией подписаны различные документы, направленные на защиту идентичности канакского народа. Эти документы существуют уже 20-30 лет, но не выполняются. И поэтому мы не можем полностью сохранить идентичность канакского народа», – приводит «Азертадж» его слова.