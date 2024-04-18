Морис Вимиан: Азербайджан протянул руку помощи канакскому народу, и мы ему очень благодарны за это

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Новая Каледония нуждается в поддержке в борьбе с колониальной политикой Франции, и подписанный с Милли Меджлисом меморандум является успешным шагом в этом направлении.

Об этом сказал член народного сената Новой Каледонии Морис Вимиан на конференции в парламенте Азербайджана на тему «История, современные вызовы и ожидаемое будущее», сообщает Report.

Он отметил, что сложившиеся в настоящее время условия еще больше усиливают борьбу народа Новой Каледонии за независимость:

«Азербайджан протянул руку помощи канакскому народу, и мы ему очень благодарны за это. В Новой Каледонии у нас есть три института, которыми управляет канакский народ, они активно участвуют в нашей борьбе. Наш политический лидер находится рядом со своим народом, и переговоры с Парижем уже ведутся по-другому», – сказал он.

Вимиан также отметил, что Франция на сегодняшний день изменила свою тактику: «Париж также пытается вмешаться в работу конгресса и местных органов власти провинций.

Нам нужна поддержка, и подписанный с Милли Меджлисом Азербайджана Меморандум является успешным шагом в этом направлении”.