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Главное Экономика

Инфляция в Азербайджане понизится

Инфляция в Азербайджане понизится

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 и 2025 годах на уровне 5%.

Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

В октябрьском докладе инфляция на этот год прогнозировалась на уровне 5,6%, а на 2028 год – 4%.

Согласно данным Госкомстата, индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-марте текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,4% по непродовольственным товарам, 102,5% по платным услугам населению.

В Азербайджане в марте 2024 года зафиксирована инфляция на уровне 0,2% против февральской – 0,6%, а за год составила 0,4%.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,3%.

В 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%.

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Инфляция в Азербайджане понизится
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