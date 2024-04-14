Ниджат Абасов поделил очки с Непомнящим

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Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграл вничью в партии восьмого тура турнира претендентов с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Об этом сообщает АПА.

Также ничьей завершилась партия между индийцем Рамешбабу Прагнанандхой и представителем Франции Алирезой Фируджей. Индиец Доммараджу Гукеш победил соотечественника Сантоша Видита, американец Хикару Накамура выиграл у другого представителя США Фабиано Каруаны.

В настоящий момент в турнирной таблице лидируют Непомнящий и Гукеш, у них в активе по 5 очков, далее следуют Накамура и Прагнанандха, на счету которых по 4,5 балла. Затем идут Каруана (4), Видит (3,5), Фируджа (3) и Абасов (2,5).

Партии девятого тура пройдут 14 апреля. Видит сыграет с Накамурой, Гукеш с Прагнанандхой, Фируджа с Непомнящим, Абасов с Каруаной.