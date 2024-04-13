Спор между МИД Кыргызстана и МВД России

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Публикация официального представителя МВД России Ирины Волк о начале проверки в связи с жалобой жены киргизского дипломата после «профилактического обхода» полицейских с проверкой документов вызывает вопросы, заявили в пресс-службе МИДа Кыргызстана.

В дипведомстве отметили, что в сообщении Волк до завершения проверки утверждается, что полицейские в квартиру киргизского дипломата «не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали». «Из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике», — подчеркивается в публикации.

В пресс-службе кыргызского МИДа добавили, что «с удовлетворением» восприняли комментарий официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой. Представитель российского МИДа написала в телеграм-канале: «Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает».

«Ожидаем, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных Посольством Кыргызской Республики в МИД Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД Кыргызстана.