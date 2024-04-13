В Новой Каледонии подняли флаг Азербайджана (видео)

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В Новой Каледонии подняли флаг Азербайджана и провели крупную акцию протеста против колониальной политики французского правительства.

Акция протеста, организованная Центром координации деятельности на местах, прошла на главной площади города Нумеа с участием более 30 000 человек.

В рамках акции протеста выступили политические лидеры сторонников независимости и представители Центра координации. Затем участники совершили шествие по улицам города.

Основным логотипом программы акции был выбран “Железный кулак” президента Азербайджана Ильхама Алиева. Кроме того, участники подняли флаг Азербайджана на центральной площади.