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Офис Зеленского отреагировал на мирный план Турции

Офис Зеленского отреагировал на мирный план Турции

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завершение войны должно происходить на основе украинской «Формулы мира».

«Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных «мирных планов», которые предусматривают «не/проигрыш РФ». Есть только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций», – написал он в Telegram.

Подоляк отметил, что другие планы лишь свидетельствуют о желании продолжить войну через замораживание, эскалацию и сохранение российского агрессивного режима.

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