Турция передала Украине и России свой мирный договор: основные пункты

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Турция предложила России и Украине свой проект «мирного» договора. Об этом пишет газета «Новая-Европа» со ссылкой на источник.

По их данным, проект создавали на основе первых переговоров в Стамбуле, в него вошла часть формулировок от мая 2022 года. Этот договор может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга.

Так, турецкая сторона предлагает:

– США и РФ обязуются ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Также они возобновляют действие договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него в будущем.

– Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства;

– Заморозка войны по существующей линии фронта;

– Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем на всех оккупированных территориях;

– Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года;

– Обмен пленными по формуле «всех на всех»;

– Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.