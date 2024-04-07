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ВСУ уничтожили еще более 70 единиц вражеской бронетехники

ВСУ уничтожили еще более 70 единиц вражеской бронетехники

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 447 510 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 17 танков и по 54 артсистем и ББМ врага. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ 7 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 447510 (+820) человек ликвидировано;
танков – 7074 (+17) ед.;
боевых бронированных машин – 13551 (+54) ед.;
артиллерийских систем – 11316 (+54) ед.;
РСЗО – 1036 (+4) ед.;
средства ПВО – 749 ед.;
самолетов – 347 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61) ед.;
крылатые ракеты – 2064 (+4) ед.;
корабли/катера – 26 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79) ед;
специальная техника – 1864 (+10) ед.

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