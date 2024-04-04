В Кыргызстане прекратили работать карты «Мир»

67 Просмотров

Карты российской платежной системы «Мир» перестали работать в Кыргызстане, сообщил «Межбанковский процессинговый центр» — оператор национальной платежной системы «Элкарт», банки-участники которой принимали карты «Мир».

Читайте также: Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир»

Как отметили в процессинговом центре, решение было принято во избежание риска вторичных санкций США, поскольку ранее подразделение американского Минфина OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввело санкции против оператора карт «Мир» АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Так, пользователям стали недоступны следующие виды операций:

обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);

переводы с карты на карты;

электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).