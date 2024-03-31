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Лекорню пообещал Киеву бронемашины 40-летней давности

Лекорню пообещал Киеву бронемашины 40-летней давности

Париж передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин в рамках нового пакета военной помощи, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает газета Le Parisien, ссылаясь на La Tribune.

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«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», – отметил глава Минобороны.

Уточняется, что речь идет о бронетранспортерах VAB, которым уже более 40 лет и которые постепенно заменяются во французской армии на машины нового поколения Griffon. По словам министра, несмотря на то, что VAB – это старая машина, она «все еще работает» и принесет большую пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что несколько сотен машин будут поставлены украинской стороне в 2024 и начале 2025 года.

В ответ на просьбу о помощи в укреплении противовоздушной обороны Париж также решил передать Киеву несколько ракет Aster 30 для зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba.

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