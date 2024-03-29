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Лекорню: Франция будет передавать Украине списанное военное оборудование

Лекорню: Франция будет передавать Украине списанное военное оборудование

Франция будет передавать Украине списанное военное оборудование вместо того, чтобы просто его выбрасывать.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает Var-Matin.

Журналист уточнил, что во Франции существует определенная критика по поводу поставок оружия, изъятого из национальных запасов. Министр ответил, что критика разная.

«От тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания», – сказал министр.

Далее он уточнил, что есть определенная «красная линия», которую он никогда не переступит. Она касается подрыва французской системы обороны.

«Что касается оружия, которое нам удалось забрать из наших армий, например, относительно пушек «Цезарь», они, конечно, нарушили график тренировок наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе, но кроме этого это никогда не подрывало нашу системную артиллерию», – пояснил он.

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