Долгосрочный охранный ордер будет выдаваться в новом порядке

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Это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону «О предотвращении домашнего насилия», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az. Согласно проекту, предлагается предоставление права прокурору обращаться в суд за выдачей долгосрочного охранного ордера, если лицо, совершившее домашнее насилие, не подчинится предупреждению.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству такое право имеют потерпевший и соответствующий орган исполнительной власти (местный исполнительный орган).