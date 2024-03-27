AYNA о повышении тарифов на парковках у Дома Правительства, Зимнего и Центрального парков (фото)

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С 1 апреля будут введены новые тарифы на парковку на подземной парковке на площади Азадлыг.

За 0-1 час будет взиматься плата в размере 1 AZN, за 1-3 часа – 2 AZN, за 3-6 часов – 3 AZN, за 6-12 часов – 5 AZN, за 12-24 часа – 10 AZN. Кроме того, согласно предлагаемому ежемесячному пакету, за парковку автомобиля в течение 12 часов каждый день будет взиматься плата в размере 100 манатов, а за 24 часа-140 манатов. Пакет «Соседи» будет стоить 75 AZN.

В связи с этим в Азербайджанском агентстве наземного транспорта АПA- Экономикс сообщили, что цены на подземные парковки, находящиеся на балансе AYNA, согласно новым ежемесячным тарифам, колеблются от 1 манат 66 гяпиков до 4 манат 66 гяпиков за день. Даже при самой высокой ежемесячной ставке плата за час составляет 20 гяпиков: «Отметим, что поступления от парковки у Дома Правительства, Зимнего и Центрального парков не полностью покрывают расходы».